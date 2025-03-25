Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %1,6 geriledi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %3,3 ve yıllık %1,6 düşüşle 2,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %0,8 artışla 1,88 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi aylık %8,2 düşüş ve yıllık %0,2 artışla 1,07 milyon mt ve uzun mamul üretimi aylık %1,5 düşüş ve yıllık %1,6 artışla 808.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %8,1 artışla 1,70 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %10,9 artışla 2,14 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %29,3 artışla 892.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %5,1 artarak 469.000 mt seviyesinde yer aldı.