﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında arttı

Pazartesi, 25 Mart 2024 09:44:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %13,1 artışla 2,78 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi %3,8 artışla 1,83 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %4,5 artışla 1,04 milyon mt ve uzun mamul üretimi %2,9 artışla 788.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %7,3 artışla 1,6 milyon mt seviyesine çıktı ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %11,5 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %26,1 artışla 700.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %37,2 artarak 446.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak ayı ile kıyaslandığında ham çelik üretimi %1,91 artış gösterirken iç piyasaya yapılan satışlar yatay seyretti. İhracat %22,2 gerilerken ülkenin görünür tüketimi %5 düşüş, ithalatı ise %21,5 artış gösterdi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ortasında %0,51 düştü

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

26 Mar | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında sertçe düştü

26 Mar | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %4,6 yükseldi

25 Mar | Çelik Haberler

Enerji altyapısına yönelik saldırılarla ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi azaldı

21 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 düştü

19 Mar | Çelik Haberler

Çin’in Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi zayıf talebe rağmen %1,6 yükseldi

18 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart başında %3,38 düştü

14 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

12 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %42,5 arttı

12 Mar | Çelik Haberler