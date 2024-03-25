Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında arttı

Pazartesi, 25 Mart 2024 09:44:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %13,1 artışla 2,78 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi %3,8 artışla 1,83 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %4,5 artışla 1,04 milyon mt ve uzun mamul üretimi %2,9 artışla 788.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %7,3 artışla 1,6 milyon mt seviyesine çıktı ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %11,5 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %26,1 artışla 700.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %37,2 artarak 446.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak ayı ile kıyaslandığında ham çelik üretimi %1,91 artış gösterirken iç piyasaya yapılan satışlar yatay seyretti. İhracat %22,2 gerilerken ülkenin görünür tüketimi %5 düşüş, ithalatı ise %21,5 artış gösterdi.