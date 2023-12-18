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Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında arttı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 09:57:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi Kasım ayında yıllık %3,8 artışla 2,7 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %5,7 düşüşle 1,8 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi %4,8 düşüşle 1,06 milyon mt, uzun mamullerin üretimi %7 düşüşle 739.000 mt seviyesinde kaydedildi. 

Kasım ayında iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %2,1 düşüşle 1,6 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %2,5 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çelik ihracatı %19,9 artışla 971.000 mt, ithalatı %9,2 artışla 356.000 mt seviyesine yükseldi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ham çelik üretimi yıllık %7,1 düşüşle 29,3 milyon mt olurken, haddelenmiş mamul üretimi %8,5 düşüşle 20,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat %0,2 düşüşle 10,9 milyon mt, ithalat %49,9 artışla 4,5 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %0,5 artışla 22 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. 


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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