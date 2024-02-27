Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında hafifçe arttı

Salı, 27 Şubat 2024 09:45:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %0,4 artışla 2,72 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi %8 artışla 1,97 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %9,9 artışla 1,18 milyon mt ve uzun mamul üretimi %5,2 artışla 794.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %1,5 artışla 1,6 milyon mt seviyesine çıktı ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %1,4 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %1,8 artışla 967.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %2,9 düşüşle 367.000 mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında ham çelik üretimi %8,1 artış gösterirken iç piyasaya yapılan satışlar %11,8 yükseldi. İhracat %14,8 artarken ülkenin görünür tüketimi %1,6 artış, ithalatı ise %28,2 geriledi.

IABr, Ocak ayında görülen düşüşe rağmen damping fiyatlarından alım yapıldığı için ithalatın 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da yüksek seviyelerde yer alacağını belirtti. Brezilya çelik sektörü yetkililerin ithalat vergisini %25’e çıkarmasını bekliyor.