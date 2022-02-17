Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,8 düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:11:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %4,8 düşüşle 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %28 düşerek 1,4 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %24 düşüşle 1,7 milyon mt oldu.

Ocak ayında, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %116,7 artışla 1,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %210,4 artarak 975 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %8,9 düşüşle 296.000 mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %41,4 artarak 407 milyon $ seviyesinde yer aldı.