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Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,8 düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:11:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %4,8 düşüşle 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %28 düşerek 1,4 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %24 düşüşle 1,7 milyon mt oldu.

Ocak ayında, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %116,7 artışla 1,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %210,4 artarak 975 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %8,9 düşüşle 296.000 mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %41,4 artarak 407 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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