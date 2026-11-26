Brezilya Demir Çelik Enstitüsü (IABr) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi 2026 yılının Ekim ayında, 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3,002 milyon mt seviyesine kıyasla %5,4 düşüşle 2,839 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1 düşüşle 2,005 milyon mt olurken, yassı çelik üretimi yıllık %7,5 artışla 1,228 milyon mt seviyesine yükseldi. Uzun çelik üretimi ise yıllık %12 düşüşle 776.000 mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, Brezilya'nın yurt içi çelik ürünleri satışları yıllık %0,3 artışla 1,799 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi yıllık %0,5 düşüşle 2,271 milyon mt seviyesine geriledi. Ülkenin çelik ihracatı yıllık %2,9 artışla 884.000 mt olurken, ithalatı da yıllık %8,2 artışla 512.300 mt seviyesine yükseldi.

Kasım ayında, Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin piyasa beklentilerini ölçen Çelik Sektörü Güven Endeksi (ICIA), Ekim ayında kaydedilen 44 puandan 37,5 puana gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Endeks, piyasa beklentilerinde iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puanlık eşik değerin oldukça altında kalmaya devam etti.

Analistlere göre sektördeki kötümser beklentiler Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın yeniden seçilmesinin ardından çelik sektörü yöneticilerinin seçim sonrası döneme ilişkin endişelerini yansıtıyor.