Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,4 yükseldi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında aylık %8,4 ve yıllık %2,4 artışla 2,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %2,2 düşüşle 2 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi aylık %13,7 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,20 milyon mt ve uzun mamul üretimi aylık %26,5 ve %1,6 artışla 803.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3,1 artışla 1,66 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %11,4 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %2,9 düşüşle 909.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %49,4 artarak 548.000 mt seviyesinde yer aldı.

IABr, 2025’in Şubat ayında çelik sektörü güven endeksinin dört ay arka arkaya düşüş göstererek 34,7 puana gerilediğini ve 2020 yılının Mayıs ayından beri görülen en düşük seviyede olduğunu ifade etti.