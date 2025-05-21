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Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %3,1 geriledi

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 10:23:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %3,1 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %2,5 artışla 1,99 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 1,15 milyon mt ve uzun mamul üretimi %1 artışla 842.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3 düşüşle 1,69 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %0,9 artışla 2,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %10,8 düşüşle 659.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %21,2 artarak 544.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşüşle 10,96 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul ve yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %0,5 artış ve %9 düşüşle 7,79 milyon mt ve 2,58 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %3,2 artışla 6,85 milyon mt, görünür çelik tüketimi %8,4 artışla 8,83 milyon mt, ithalat %27,5 artışla 2,23 milyon mt ve ihracat %4,4 düşüşle 3,12 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Böylece Brezilya’da yerel talebin güçlendiği ancak bu talebin yerel üretim yerine ithalatla karşılandığı görülüyor. Yerel üreticiler özellikle Çin’den yapılan ithalat ile baş edilemeyeceği kanaatinde.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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