Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %3,1 geriledi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %3,1 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %2,5 artışla 1,99 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 1,15 milyon mt ve uzun mamul üretimi %1 artışla 842.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3 düşüşle 1,69 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %0,9 artışla 2,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %10,8 düşüşle 659.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %21,2 artarak 544.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşüşle 10,96 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul ve yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %0,5 artış ve %9 düşüşle 7,79 milyon mt ve 2,58 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %3,2 artışla 6,85 milyon mt, görünür çelik tüketimi %8,4 artışla 8,83 milyon mt, ithalat %27,5 artışla 2,23 milyon mt ve ihracat %4,4 düşüşle 3,12 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Böylece Brezilya’da yerel talebin güçlendiği ancak bu talebin yerel üretim yerine ithalatla karşılandığı görülüyor. Yerel üreticiler özellikle Çin’den yapılan ithalat ile baş edilemeyeceği kanaatinde.