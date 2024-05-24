Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında hafifçe düştü

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:02:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında önceki yılın aynı ayında kaydedilen 7,76 milyon mt’a kıyasla yıllık 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %0,3 artışla 1,92 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %3,2 artışla 1,09 milyon mt ve uzun mamul üretimi %3,3 düşüşle 826.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %9,5 artışla 1,73 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %13,2 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %11,5 düşüşle 740.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %11,4 artarak 449.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk dört ayında ülkenin ham çelik üretimi %3,9 artışla 10,98 milyon mt seviyesine kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 artışla 6,61 milyon mt olurken ihracat %8,9 gerilemeyle 3,48 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk dört ayında %21,5 artışla 1,75 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %5,8 artışla 8,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat toplam ithalatın %52’sini oluşturdu. Bu oran yılın Ocak-Nisan döneminde %46 oldu.