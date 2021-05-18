Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 11:42:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr’nin açıkladığı verilere göre, Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %59,3 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İç piyasadaki çelik satışları yıllık %96,1 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %95,7 artışla 2,2 milyon mt oldu.

Ülkenin çelik ihracat hacmi Nisan ayında, yıllık %5,5 düşüşle 832.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %36,9 artışla 657 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %90,8 artışla 356.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %85,4 artışla 343 milyon $ olarak kaydedildi.

lABr’nin yaptığı açıklamada, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Ocak-Nisan döneminde yıllık %15,9 artışla 11,8 milyon mt olduğu belirtildi.

Ülkenin iç piyasadaki çelik satışları söz konusu dönemde yıllık %40,5 artışla 7,9 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %43,7 artışla 9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya’nın çelik ithalat hacmi Ocak-Nisan döneminde yıllık %99,1 artışla 1,4 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %69,8 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ihracat hacmi ise söz konusu dönemde yıllık %13,9 düşüşle 3,5 milyon mt oldu. Bu ihracatın değeri %14,4 artışla 2,4 milyar $ seviyesine kaydedildi.