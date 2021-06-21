Brezilya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %40,1 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:12:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %40,1 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İç piyasadaki çelik satışları yıllık %73,9 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %83 artışla 2,5 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ithalat hacmi yıllık %267,7 artışla 550.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %195,3 artışla 448 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ihracat hacmi ise yıllık %12,2 düşüşle 746.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %50,8 artışla 636 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

lABr’nin yaptığı açıklamada, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Ocak-Mayıs döneminde yıllık %20,3 artışla 14,9 milyon mt olduğu belirtildi.

Ülkenin iç piyasadaki çelik satışları söz konusu dönemde yıllık %46,4 artışla 10 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %50,7 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya’nın çelik ithalat hacmi Ocak-Mayıs döneminde yıllık %128,4 artışla 2 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %92,2 artışla 1,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ihracat hacmi ise söz konusu dönemde yıllık %13,6 düşüşle 4,3 milyon mt oldu. Bu ihracatın değeri %20,5 artışla 3 milyar $ seviyesine kaydedildi.