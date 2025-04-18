 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6,6 yükseldi

Cuma, 18 Nisan 2025 10:55:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %6,6 artışla 2,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %6,6 artışla 2,81 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %6 artışla 1,19 milyon mt ve uzun mamul üretimi %7,2 artışla 896.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %10,7 artışla 1,90 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %15,6 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %7,8 artışla 970.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %36,5 artarak 663.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 artışla 8,5 milyon mt’a çıktı. Haddelenmiş mamul ve yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %2,1 ve %8,2 artışla 6 milyon mt ve 2,1 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %8 artışla 5,3 milyon mt, görünür çelik tüketimi %13,3 artışla 6,8 milyon mt, ithalat %29,6 artışla 1,7 milyon mt ve ihracat %4,7 artışla 2,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

MMK’nın çelik üretimi birinci çeyrekte %13,4 düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %0,6 arttı

16 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %3,4 yükseldi, stoklar da arttı

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2 arttı

15 Nis | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi ilk çeyrekte %7,2 arttı

10 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 düştü

08 Nis | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mart döneminde tüm segmentlerde artış kaydetti

03 Nis | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat döneminde %72,63’e geriledi

28 Mar | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,1 düştü

25 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis