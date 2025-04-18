Brezilya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6,6 yükseldi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %6,6 artışla 2,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %6,6 artışla 2,81 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %6 artışla 1,19 milyon mt ve uzun mamul üretimi %7,2 artışla 896.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %10,7 artışla 1,90 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %15,6 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %7,8 artışla 970.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %36,5 artarak 663.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 artışla 8,5 milyon mt’a çıktı. Haddelenmiş mamul ve yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %2,1 ve %8,2 artışla 6 milyon mt ve 2,1 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %8 artışla 5,3 milyon mt, görünür çelik tüketimi %13,3 artışla 6,8 milyon mt, ithalat %29,6 artışla 1,7 milyon mt ve ihracat %4,7 artışla 2,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.