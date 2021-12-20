Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,5 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 09:12:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Kasım ayında, yıllık %2,5 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %14,4 düşüşle 1,6 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %3,2 düşüşle 2 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %85,6 artışla 1 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %190,2 artarak 868 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %118,7 artışla 436.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %171 artarak 532 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %17,4 artışla 33,4 milyon mt olduğu belirtildi. İç piyasadaki çelik satışları, söz konusu dönemde, yıllık %19,2 artışla 21 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %27,4 artarak 24,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %1,8 düşüşle 9,6 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %68,2 artışla 8,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, çelik ithalat hacmi yıllık %154,7 artışla 4,7 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %133,5 artarak 4,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.