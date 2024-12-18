Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,9 yükseldi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %1,9 artışla 2,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %6,2 artışla 1,93 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %5,2 düşüşle 1,01 milyon mt ve uzun mamul üretimi %22,3 artışla 922.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %10,2 artışla 1,76 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %8,9 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %47,5 düşüşle 501.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %8,7 artarak 387.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk on bir ayında ülkenin ham çelik üretimi %5,6 artışla 31,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %8,7 artışla 19,60 milyon mt olurken ihracat %18,5 gerilemeyle 8,90 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk on bir ayında %24,4 artışla 5,60 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %9,6 artışla 24,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IABr Başkanı Marco Polo de Melo Lopes, ithalatı düşürmek için kota sınırının gerekli olduğunu ancak uygulanan vergilerin henüz yetersiz kaldığını ifade etti. Lopes’e göre ithalat 2025 yılında %11,5 artışla 2,3 milyon mt seviyesine çıkacak. Ülkede yerel ham çelik üretiminin ise %0,6 düşmesi bekleniyor.