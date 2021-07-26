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Brezilya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında ve yılın ilk yarısında artış gösterdi

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 09:25:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya çelik birliği IABr tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %45,2 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İç piyasadaki çelik satışları yıllık %32,8 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %41,1 artışla 2,5 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %14,1 düşüşle 916.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %69,9 artışla 803 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %195,5 artışla 563.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %172,8 artışla 500 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

lABr’nin yaptığı açıklamada, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Ocak-Haziran döneminde yıllık %24 artışla 18,1 milyon mt olduğu belirtildi. Ülkenin iç piyasadaki çelik satışları söz konusu dönemde yıllık %43,9 artışla 12,1 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %48,9 artışla 14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya’nın çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde yıllık %13,7 düşüşle 5,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %28,3 artışla 3,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  ham çelik  |  benzer haberler »


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