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Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %9,9 yükseldi

Cuma, 18 Ekim 2024 10:01:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %9,9 artışla 2,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %10,9 artışla 2,03 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %3,3 artışla 1,15 milyon mt ve uzun mamul üretimi %23 artışla 879.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %14 artışla 1,89 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %9,1 artışla 2,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %15,5 düşüşle 704.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %19,8 artarak 658.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk dokuz ayında ülkenin ham çelik üretimi %4,4 artışla 25,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 artışla 15,89 milyon mt olurken ihracat %13,1 gerilemeyle 7,67 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk dokuz ayında %24 artışla 4,63 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %8,4 artışla 19,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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