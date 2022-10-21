Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %3,4 azaldı

Cuma, 21 Ekim 2022 09:16:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %3,4 düşüşle 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan çelik satışları aylık %12,3 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul satışları aylık %12,4 düşüşle 1,04 milyon mt ve uzun mamul satışları aylık %12,1 düşüşle 774.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca görünür çelik tüketimi aylık %4,8 düşerek 2 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında, ham çelik üretimi, iç piyasaya yapılan çelik satışları ve görünür çelik tüketimi sırasıyla %11,7, %3,6 ve %5,9 azaldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 25,87 milyon mt olurken, iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %12,9 düşüşle 15,09 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %14,3 düşüşle 17,7 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan satışların azalmasıyla dış piyasalara yapılan satışlar yıllık %19,2 artarak 9,4 milyon mt seviyesine yükseldi.