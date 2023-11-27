Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

Pazartesi, 27 Kasım 2023 11:47:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi Ekim ayında yıllık %8,5 düşüşle 2,7 milyon mt oldu. Yassı mamul üretimi %9,1 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesine gerilerken satışa sunulan yarı mamullerin üretimi %25,4 artışla 850.000 mt seviyesinde kaydedildi.

İhracat tonajı yıllık %21,6 artışla 1.1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %31,9 artışla 423.074 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %4,3 düşüşle 1,6 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %1,9 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ham çelik üretimi yıllık %8,1 düşüşle 26,6 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi %8,8 düşüşle 18,3 milyon mt, yarı mamul üretimi ise %19,4 artışla 8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar yıllık %5,3 düşüşle 16,4 milyon mt, ihracat %2,5 düşüşle 9,9 milyon mt, ithalat %54,8 artışla 4,1 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %0,3 artışla 20 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.