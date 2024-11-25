Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %16,2 yükseldi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %16,2 artışla 3,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %16,1 artışla 2,12 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %21,5 artışla 1,19 milyon mt ve uzun mamul üretimi %9,9 artışla 925.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %16,7 artışla 1,87 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %20 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %34,8 düşüşle 711.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %41,3 artarak 598.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk on ayında ülkenin ham çelik üretimi %6 artışla 28,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %8,5 artışla 17,80 milyon mt olurken ihracat %15,5 gerilemeyle 8,40 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk on ayında %25,8 artışla 5,20 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %9,7 artışla 22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik sektörü güven endeksi Kasım ayında aylık %4,2 düşüşle 59,6 puan seviyesine geriledi. Endeksin 50 puan sınırının üzerinde yer alması piyasada beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.