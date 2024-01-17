Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında hafifçe arttı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 09:15:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %0,9 artışla 2,5 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi %16,1 artışla 1,65 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %15,4 artışla 1,09 milyon mt ve uzun mamul üretimi %17,2 artışla 559.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %4 artışla 1,43 milyon mt seviyesine çıktı ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %14,2 artışla 1,92 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %10,6 düşüşle 842.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %51 artışla 511.000 mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında, ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 31,9 milyon mt olurken, haddelenmiş mamul üretimi %7 düşüşle 21,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat %1,8 düşüşle 11,7 milyon mt, ithalat %50 artışla 5,02 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %1,5 artışla 23,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.