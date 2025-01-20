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Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,8 yükseldi

Pazartesi, 20 Ocak 2025 09:53:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %1,8 artışla 2,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi 1,65 milyon mt seviyesinde yatay seyrederken, yassı mamul üretimi %7,2 düşüşle 1,01 milyon mt ve uzun mamul üretimi %13,7 artışla 645.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3,1 artışla 1,48 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %7 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %10,4 düşüşle 753.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %36,5 düşerek 324.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının tamamında ülkenin ham çelik üretimi %5,3 artışla 33,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar 2023 yılına kıyasla %8,3 artışla 21,20 milyon mt olurken ihracat %18,1 gerileyerek 9,60 milyon mt oldu. Brezilya 2024’te %18,2 artışla 5,90 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %8,3 artışla 25,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IABr’nin 2025 yılının Ocak ayına ilişkin yayımladığı çelik sektörü güven endeksi arka arkaya üç ay düşüşle 42,4 puan seviyesinde yer aldı. Bu değer, Brezilya çelik sektöründe beklentilerin olumsuz olduğunu gösteriyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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