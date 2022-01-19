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Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %11,4 düştü

Çarşamba, 19 Ocak 2022 09:28:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %11,4 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %24,7 düşerek 1,4 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %17,3 düşüşle 1,7 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %74,9 artışla 1,3 milyon mt seviyesine yükselirken, bu ihracatın değeri yıllık %167,4 artarak 1,2 milyar $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %49,9 artışla 309.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %92 artarak 399 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, 2021 yılının tamamında ham çelik üretiminin yıllık %14,7 artışla 36 milyon mt olduğu bildirildi. İç piyasadaki çelik satışları yıllık %15 artışla 22,4 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %23,2 artarak 26,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çelik ithalat hacmi 2021 yılında yıllık %144,1 artışla 5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %129,5 artışla 5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, çelik ihracat hacmi yıllık %3,9 artışla 11 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %76,7 artarak 9,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  ham çelik  |  benzer haberler »


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