Brezilya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında hafifçe yükseldi

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:37:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %0,6 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan çelik satışları aylık %3,6 artışla 1,7 milyon mt seviyesine yükselirken, görünür çelik tüketimi ise aylık %8,4 artarak 2,1 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile kıyaslandığında, ham çelik üretimi, iç piyasaya yapılan çelik satışları ve görünür çelik tüketimi sırasıyla %11,8, %6,8 ve %8,3 azaldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ham çelik üretimi yıllık %4,5 düşüşle 23,1 milyon mt olurken, iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %13,8 düşüşle 13,6 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %15,3 düşüşle 15,7 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan satışların azalmasıyla dış piyasalara yapılan satışlar yıllık %23,1 artarak 8,5 milyon mt seviyesine yükseldi.