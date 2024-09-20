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Brezilya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında arttı

Cuma, 20 Eylül 2024 09:46:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %7,3 artışla 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %9,5 artışla 2,06 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %2,9 artışla 1,15 milyon mt ve uzun mamul üretimi %19,2 artışla 911.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %12,9 artışla 1,91 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %14,4 artışla 2,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %11,8 düşüşle 828.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %30,3 artarak 646.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk sekiz ayında ülkenin ham çelik üretimi %3,8 artışla 22,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,6 artışla 14 milyon mt olurken ihracat %12,9 gerilemeyle 6,97 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk sekiz ayında %24,8 artışla 4 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %8,3 artışla 17,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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