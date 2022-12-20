Brezilya’nın çelik üretimi ve satışları Kasım ayında azaldı

Salı, 20 Aralık 2022 09:59:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %16,3 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayıyla kıyaslandığında haddelenmiş çelik üretimi %3,4 düşüşle 1,9 milyon mt, nihai mamul üretimi %30,8 düşüşle 603.000 mt, iç piyasaya yapılan çelik satışları %2 artışla 1,6 milyon mt ve görünür çelik tüketimi %4,7 düşüşle 1,9 milyon mt oldu. Çelik ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 814.000 mt ve çelik ithalatı yıllık %25,3 düşüşle 326.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,9 düşüşle 31,5 milyon mt, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %9,2 düşüşle 22 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık %6,1 düşüşle 7,3 milyon mt seviyelerine geriledi.

Aynı dönemde iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %9,5 düşüşle 18,9 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %11,5 düşüşle 21,8 milyon mt olurken, çelik ithalatı yıllık %35,7 düşüşle 3 milyon mt ve çelik ithalatı yıllık %14,6 artışla 11 milyon mt seviyelerinde yer aldı.