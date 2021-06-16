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Brezilya’nın çelik tüketimi bu yıl %15 artış gösterecek

Çarşamba, 16 Haziran 2021 10:59:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği IABr tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik tüketiminin bu yıl içerisinde yıllık %15 artması bekleniyor.

IABr, ülkenin 2021 yılına ait yerel çelik tüketimini %5,8 yerine %15 olarak revize etti. Birlik ayrıca, Brezilya’nın ham çelik üretiminin yıllık %11 artış ve iç piyasada çelik satışlarının yıllık %12,9 büyüme göstermesini beklediklerini ifade etti.

IABr’nin Başkanı Marco Polo, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve bakanlarına, sektörde öne sürülen iddialara rağmen çelik mamullerinde yetersizlik olmadığını aktardı.


Etiketler: ham çelik  Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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