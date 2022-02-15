Brezilyalı MHAG yıllık 2 milyon mt demir cevheri çıkarmak için geçici çevre ruhsatı aldı

Salı, 15 Şubat 2022 09:48:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Rio de Grande do Norte eyaleti çevre düzenleme kurulu Idema’nın Bonito madeninde yıllık 2 milyon mt demir cevheri çıkarması ve zenginleştirmesi amacıyla Brezilyalı şirket MHAG Serviços e Mineração S/A’ya iki yıl süreyle sınırlı geçici çevre ruhsatı verdiği bildirildi.

Şirket söz konusu süreci projenin kurulum ve işletme aşamalarını araştırmak ve planlamak için kullanacak. Proje sayesinde yıllık 2 milyon mt %65 tenörlü demir cevheri 20 yıl boyunca çıkarılabilecek ve zenginleştirilebilecek.

MHAG 2006-2009 yılları arasında Bonito madenini işletmişti.