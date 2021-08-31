Brezilyalı demir cevheri üreticisi üretim ruhsatını aldı

Salı, 31 Ağustos 2021 10:08:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Piaui eyaleti çevre kurulu, Brezilyalı demir cevheri üreticisi SRN Mineração’ya üretim ruhsatı verdiğini açıkladı. Bu sayede, şirketin, demir cevheri projesini tamamlayıp 8-12 ay içerisinde üretim faaliyetlerine başlamasının beklendiği ifade edildi.

Dirceu Arcoverde, São Raimundo Nonato ve São Lourenço do Piauí şehirlerini kapsayan projenin, ilk aşamada yıllık 300.000 mt üretim yapması, ardından üretimini kademeli olarak yılık 2 milyon mt’a çıkarması bekleniyor. Şirket, %64 tenörlü demir cevheri üretecek.