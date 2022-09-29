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Brezilyalı Bemisa demir cevheri terminali inşa etmek için Suape limanında saha kiraladı

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:41:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Bemisa, demir cevheri terminali inşa etmeyi planladığı Suape limanında bir saha kiraladı.

30 yıl geçerli olacak sözleşme bedelinin 184 milyon BRL (34,5 milyon $) olduğu ve 57,8 hektara denk bir sahayı kapsadığı öğrenildi. Söz konusu terminalin Piaui eyaletinde yer alan bir demir cevheri madenini ve maden ile limanı birbirine bağlayan 717 kilometrelik demir yolunu içeren büyük bir projenin parçası olduğu öğrenildi.

İnşası tamamlandığında terminalin günlük 50.000 mt sevkiyat ve 780.000 mt depolama kapasitesi olacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik 

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