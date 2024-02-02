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Brezilya’da madenlere yapılan yatırımların en büyük payını demir cevheri sektörü alacak

Cuma, 02 Şubat 2024 09:18:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı maden kuruluşu IBRAM, ülkenin maden sektörüne yapılacak yatırımların 2028 yılına kadar, 2023 ila 2027 yıllarını kapsayan önceki raporlara kıyasla %28,82 artışla 64,46 milyar $’a ulaşmasını beklediğini açıkladı.

IBRAM Başkanı Raul Jungmann, maden şirketlerinin faaliyet raporlarına göre yapılan araştırmada dünyanın diğer bölgelerinde benzer yatırımlar maden ürünü fiyatlarının düşmesine ve üretim maliyetlerinin artmasına bağlı olarak düşüş gösterse bile Brezilya’da yatırımların artacağını ifade etti.

Jungmann’a göre demir cevheri sektörü, önceki raporlara kıyasla %2,1 artışla 17,28 milyar $ ile bahsi geçen yatırımların %26,8’ini meydana getirecek.

2028 yılına kadar sosyal ve çevresel projelerin 10,67 milyar $, lojistik sektörünün 10,36 milyar $, bakır sektörünün 6,74 milyar $, gübre sektörünün 5,58 milyar $, boksit sektörünün 1,82 milyar $, altın sektörünün 1,54 milyar $, nadir elementlerin 1,46 milyar $, titanyum sektörünün 600 milyon $ ve çinko sektörünün 59 milyon $ yatırım alması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik 

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