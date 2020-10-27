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Brezilya’da iki demir cevheri şirketinin ruhsatları askıya alındı

Salı, 27 Ekim 2020 10:31:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurumu Semad, savcılığın talebi üzerine iki demir cevheri şirketinin ruhsatlarını askıya aldı.

Minas Gerais eyalet savcıları, Extrativa Mineral ve Cedro Mineração’nun çevresel usulsüzlükleri gidermeyi kabul ettiklerini söyledi. Yine de, iki şirket anlaşma şartlarını yerine getiremedi ve savcılar da Semad’dan söz konusu şirketlerin ruhsatlarını askıya almasını talep etti.

Bir savcı, her iki şirketin de “çevresel ruhsat ve madencilik hakları düzenlemesini çok ciddi şekilde çiğnediklerini” söyledi. Ruhsatlarının askıya alınmasına ek olarak, iki şirket ayrıca çevreye suçlarından da yargılanabilir.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  madencilik  Brezilya  demir cevheri  |  benzer haberler »


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