Brezilya’da demir cevheri ray hattının inşaatı durduruldu

Brezilyalı demir cevheri Bamin’in yürüttüğü ve ülkenin batısı ile doğusu arasında entegrasyon sağlayacak olan FIOL demir yolu projesi, projenin sahibi Eurasian Resources Group (ERG) tarafından satış pazarlıklarının devam etmesi gerekçesiyle durduruldu.

Bamin inşaat faaliyetlerine ara verildiğini ve proje için yatırımcı arandığını ifade etti.

537 km uzunluğundaki proje kapsamında Pedra de Ferro madeninin kapasitesi yıllık 1 milyon mt’dan 20 milyon mt’a çıkarılacak ve Bahia eyaletine bağlı Ilhéus’ta demir cevheri deniz terminali kurulacak. Projenin tamamlanması için 5 milyar $ gerektiği tahmin ediliyor.

Brezilya hükümeti madenci Vale’den projeye iştirak etmesini istese de şirketin böyle bir ilgisi yok. Analistlere göre Bamin’in yıllık kapasitesi Vale’nin neredeyse bir günlük üretimine denk düştüğü için projenin Vale için ekonomik faydası yok.