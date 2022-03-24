Brezilya savcılığı SAM projesi için başlatılan kamuoyu görüşü sürecinin askıya alınmasını önerdi

Perşembe, 24 Mart 2022 09:45:00 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti savcılığı Sul Americana de Metais (SAM) demir cevheri projesi için başlatılan kamuoyu görüşü sürecinin derhal askıya alınması önerisinde ulundu.

SAM ruhsat alım sürecinin bir parçası olarak projenin çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu konuda çalışma yapılması amacıyla kamuoyunun görüşünü alacaktı.

Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurumunun projenin çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği çalışmayla ilgili daha fazla bilgi talep etmesini beklediklerini bildiren savcılık, projenin yerel toplulukları olumsuz etkilemeyeceğinden emin olmak istediklerini ekledi.

Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu 2,1 milyar $’lık proje, Minas Gerais eyaletine bağlı Grão Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Josenópolis ve Salinas şehirlerini kapsayacak ve açık ocak ile sulu taşıma hattı bulanacak sahada yıllık 27-30 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor.