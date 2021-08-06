Brezilya savcılığı demir cevheri şirketinin ruhsatının iptal edilmesi talebinde bulundu

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:37:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti savcılığı, Mineração Conemp Ltda’nın sahibi olduğu demir cevheri projesinin çevre ruhsatının acilen iptal edilmesi amacıyla kamu davası açtığını duyurdu.

Savcılık, ruhsatın verilmesi halinde, projenin, hem doğal hem de kültürel çevre üzerinde geri döndürülemez etkilerinin olacağını ve su ile diğer kaynakların da bundan olumsuz etkileneceğini savundu. Ayrıca, şirketin demir cevheri projesinin, çevre koruma bölgesinde yer aldığı eklendi.

Anglo American Brazil’in söz konusu demir cevheri sahası için ruhsat almaya çalışan ilk şirket olduğu ancak talebinin reddedildiği belirtildi. Anglo American Brazil’in madencilik haklarını, farklı bir şirket adı altında aynı projeye yönelik ruhsat almayı deneyen Mineração Conemp Ltda’ya sattığı ifade edildi.