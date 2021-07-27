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Brezilya Çelik Birliği ülkenin ham çelik üretiminin ve iç piyasa satışlarının bu yıl artış göstermesini bekliyor

Salı, 27 Temmuz 2021 11:02:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği IABr, bu yılın ikinci yarısına yönelik ham çelik ve yerel çelik satışlarını açıklamanın ardından 2021 yılına yönelik ham çelik üretimi ile iç piyasa çelik satışlarına yönelik tahminlerini gözden geçirdiğini duyurdu.

IABr, yerel çelik sektörünün yılın ilk yarısında açıkladığı olumlu sonuçların tahminlerine olumlu etki ettiğini belirtti.

Birliğin yaptığı açıklamaya göre, ham çelik üretiminin bu yıl içerisinde yıllık %14; iç piyasa çelik satışlarının yıllık %18,5 ve ülkenin görünür çelik tüketiminin ise yıllık %24,1 artış göstermesi bekleniyor.

Tahminlerde yapılan değişiklik, IABr’nin sektörün toparlanmasına yönelik olumlu beklentileri olduğunu gösteriyor. Birlik önceden ham çelik üretiminin bu yıl içerisinde yıllık %11,3; iç piyasa çelik satışlarının yıllık %12,9 ve görünür çelik tüketiminin ise yıllık %15 artacağını bildirmişti.

IABr, sektörün kapasite kullanım oranının geçtiğimiz yıl kaydedilen %45,4’e kıyasla artarak şu an %73,5 seviyesinde yer aldığını ifade etti.


Etiketler: çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  ham çelik  |  benzer haberler »


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