Brazil Iron 5 milyar $’lık demir cevheri projesine başlayacak

İngiltere merkezli Brazil Iron Ltd.’nin Brezilya birimi Brazil Iron Mineração Ltd., Bahia eyaletinde 5 milyar $ yatırım yapacağı bir demir cevheri projesine başlamayı planladığını bildirdi.

Proje, Bahia eyaletine bağlı mineral araştırma şirketi CBPM ile birlikte geliştirilecek. Bu, CBPM’nin çevre risklerini düşürmek ve madene yakın toplulukların yaşayacağı sorunları en az indirmek için dahil olduğu ilk proje olacak.

Brazil Iron’a göre projeyle birlikte sıfır karbon emisyonuyla yıllık 10 milyon mt pelet besleme, 7 milyon mt pelet ve 5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretilecek.

Projenin ilave bir demir yolu ile birlikte 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor.