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BIR geri dönüşüm sektöründen AB'nin metal atık ihracatı taslağına görüş bildirmelerini istedi

Perşembe, 24 Eylül 2026 15:08:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), Avrupa Komisyonunun 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren AB'den belirli tehlikesiz atıkları ithal etmesine izin verilecek OECD üyesi olmayan ülkelerin taslak listesini yayımlamasının ardından üyelerini AB'nin geri dönüştürülmüş metal ticaret akışlarında meydana gelebilecek önemli değişiklikler konusunda uyardı.

BIR'a göre komisyon tarafından değerlendirilen 32 ülke ve bölgenin 24'ü demirli ve/veya demir dışı metal atık ithal etmek için başvuruda bulundu. Bunlardan yalnızca beşinin belirli metal atık türlerini ithal etmesine izin verilmesi önerilirken mevcut taslak kapsamında 19 ülkeye izin verilmeyecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere belirli metal atık türlerini ithal etmesine izin verilmesi önerilen beş ülke Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna oldu. İzinler tüm atık türlerini kapsamayacak ve ülkelerin yalnızca nihai düzenlemede kendileri için belirtilen belirli atık türlerini ve kodlarını ithal etmesine izin verilecek.

BIR sektöre istişare sürecine katılma çağrısı yaptı

Komisyon, taslağa ilişkin 18 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında dört hafta sürecek bir kamuoyu istişare süreci başlattı. Bu süre içerisinde sunulan görüşler, listenin nihai olarak kabul edilmesinden önce değişiklik yapılmasına yol açabilir.

BIR, üyelerine başlıca ihracat piyasalarının ve ilgili atık kodlarının taslak kapsamında yer alıp almadığını değerlendirmeleri ve geri dönüşüm tedarik zincirlerinde yaşanabilecek olası aksamalara ilişkin kanıt sunmaları çağrısında bulundu. Büro, sektörün görüşlerini bir araya getiren kapsamlı bir yanıt hazırlamayı planlarken, üyelerinden 9 Ekim'e kadar görüşlerini iletmelerini istedi. BIR ayrıca AB'den tehlikesiz atık ithal etmeye devam etmek için başvuruda bulunan ancak taslakta metal atık ithalatına izin verilmeyen ülkelerin diplomatik temsilcilikleriyle temas kurmayı planlıyor.

İlk listenin 21 Kasım 2026 tarihine kadar kabul edilmesi ve ardından en az iki yılda bir güncellenmesi planlanıyor. Komisyonun kabulünün ardından yetki devrine dayalı düzenleme Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunulacak. Parlamento ve Konsey iki ay içerisinde düzenlemeye itiraz edebilecek ve bu süre iki ay daha uzatılabilecek.

Etiketler: Avrupa Birliği Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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