UNESID: Yüksek enerji maliyetleri İspanya çelik sektörünün rekabet gücü üzerinde baskı oluşturuyor

İspanya Çelik Üreticileri Birliği (UNESID), sektörün karşı karşıya olduğu artan enerji maliyetlerine ilişkin uyarıda bulunarak 2026 yılı Mart-Aralık döneminde yaklaşık 658 milyon € ek maliyet oluşacağını tahmin etti. Bu tutarın yaklaşık 452 milyon €'luk kısmının Eylül-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenirken, Ağustos ayı sonuna kadar biriken ek maliyet 206 milyon € seviyesinde bulunuyor.

Birliğin tahminlerine göre toplam etki 403 milyon € ek elektrik maliyeti ve 255 milyon € ek doğal gaz maliyetinden oluşuyor. UNESID, dördüncü çeyrekte elektrik fiyatlarının yaklaşık 143€/MWh, doğal gaz fiyatlarının ise yaklaşık 76€/MWh olmasını bekliyor. Buna ek olarak elektrik sistemindeki dengeleme hizmetlerinin tüketicilere maliyetinin 21,60€/MWh olacağı tahmin ediliyor. Maliyet baskıları şimdiden bazı çelik üreticilerinin elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu saatlerde üretimi durdurmasına yol açıyor.

UNESID Genel Direktörü Carola Hermoso, “Çelik sektörü üretim, yatırım ve rekabet etme kabiliyetimizi zayıflatan enerji maliyetlerini süresiz olarak karşılayamaz,” diyerek İspanyol şirketleri için istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi enerji arzının sağlanması amacıyla acil önlemler alınması ve yapısal adımlar atılması çağrısında bulundu.

Bu nedenle UNESID, 2026 yılında acil bir enerji planının uygulamaya alınmasını ve 2027 yılında da sürdürülmesini talep ediyor. Birliğin başlıca talepleri arasında dolaylı karbon maliyetlerinin telafisi için ayrılan finansmanın en az 1 milyar €'ya çıkarılması ve enerji yoğun sektörlere yönelik elektrik şebeke ücretlerindeki %80'lik indirimin kalıcı hale getirilmesi yer alıyor. Böyle bir önlem, İspanya çelik sektörü ile Avrupalı rakipleri arasındaki enerji maliyeti farkının azaltılmasına yardımcı olarak büyük ölçüde ihracata yönelik faaliyet gösteren sektörün rekabet gücünü destekleyecek. İspanya'nın çelik üretiminin yaklaşık %70'i ihraç edilirken, bu tonajların yaklaşık üçte ikisi diğer AB ülkelerine gönderiliyor.

Birliğe göre artan enerji maliyetleri, Avrupa'daki cansız talep, Asya çıkışlı ithalatın artan baskısı, ABD piyasasında yaşanan zorluklar ve yükselen lojistik ve hammadde maliyetleriyle halihazırda zorlu olan İspanya çelik sektöründeki koşulları daha da ağırlaştırıyor.

UNESID taleplerini İspanya hükümetine sunarken hükümet mevcut enerji koşullarının karmaşıklığını kabul etti ve bunların sektör üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla yeni önlemlerin değerlendirildiğini belirtti.