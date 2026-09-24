 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BVSE,...

BVSE, AB'nin önerdiği hurda ihracatı kısıtlamalarının arz fazlasına ve fiyat baskısına yol açabileceği uyarısında bulundu

Perşembe, 24 Eylül 2026 17:15:44 (GMT+3)   |   Brescia

Avrupa Komisyonunun OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatına ilişkin taslağı, Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliği'nde (BVSE) endişeye yol açtı. Birliğe göre demirli hurdanın uluslararası pazarlara erişiminin sınırlandırılması, çelik üreticilerinden ilave talep yaratmadan Avrupa piyasasında arz fazlası oluşmasına neden olabilir.

AB'nin taslağında belirtildiği üzere, 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren OECD üyesi olmayan bazı ülkeler, AB'den yalnızca izin aldıkları tehlikesiz atık türlerini ithal edebilecek. Kamuoyu görüşüne açık olan belgede belirli metal atık kategorileri için izin verilen ülkeler arasında yalnızca Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna yer alıyor.

Ancak BVSE'ye göre ihracat kısıtlamaları ve bunların sonucunda ihracat pazarlarının kaybedilmesi, Avrupa'da iç piyasanın tamamını karşılayamayacağı miktarda hurdanın kalmasına yol açacak. Birlik, “Uluslararası pazarlara erişimin kısıtlanması, Avrupa'da kendiliğinden ilave talep yaratmaz. Satış olanaklarının bulunmaması ise geri dönüştürülmüş hammaddelerin değer kaybetmesi riskini doğurur ve bu durum yatırımları sekteye uğratarak uzun vadede Avrupa'nın geri dönüşüm kapasitesini zayıflatır,” uyarısında bulundu. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut arzdaki artışın hurda fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ve toplama ile işleme şirketlerinin gelirlerini azaltabileceği belirtildi.

BVSE Genel Müdürü Eric Rehbock, “Brüksel, geri dönüşüm kapasitesini artırmak yerine pazarların siyasi kararlarla her an kapatılabileceği gerekçesiyle modern işleme ve ayırma teknolojilerine yatırım yapmanın riskli olduğu mesajını veriyor,” ifadelerini kullandı. Bu nedenle yatırımlar için daha elverişli koşullar oluşturulmasını talep eden birlik Avrupa sanayisinin rekabet gücü sorunlarının geri dönüşüm sektörünün satış kanallarını kısıtlamak yerine kaynağında çözülmesi gerektiğini savunuyor.

Bununla birlikte taslağın hurda piyasası üzerindeki etkisi nihai listeye, izin verilen atık kodlarına ve hurda tonajlarının diğer pazarlara yönlendirilme olanaklarına bağlı olacak. Avrupa Komisyonunun kamuoyu görüşü alma süreci 16 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 
MichelaMedici
Michela Medici
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Milano’daki Cattolica Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Mütercim-Tercümanlık alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bir çeviri ajansında proje yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2023 yılında SteelOrbis ailesine katıldım. 2024 yılından bu yana, başta İtalya, Almanya ve Polonya olmak üzere Avrupa hurda ve uzun ürün piyasalarındaki gelişmeleri, fiyat trendlerini ve pazar dinamiklerini raporlamaktan sorumluyum.

Pazaryeri Teklifleri

Hafif Çelik

  HAFİF ÇELİK KÖY EVLERİ (2+1)
Tedarikçi ASR KALE INSAAT DEMIR CELIK
Teklifi Gör

Hafif Çelik

  HAFİF ÇELİK DEPREM KONUTLARI
Tedarikçi ASR KALE INSAAT DEMIR CELIK
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Alman geri dönüşüm birlikleri: Yeşil çeliğin sınıflandırılmasında gerçek emisyonlar kullanılmalı

23 Haz | Çelik Haberler

Alman geri dönüşüm birlikleri cansız talep karşısında 2025 hurda dengesini açıkladı

05 May | Çelik Haberler

Alman geri dönüşüm birlikleri: Hurda ihracat kısıtlamaları ekonomi ve iklim hedefleri için ciddi riskler barındırıyor

10 Ara | Çelik Haberler

Almanya: AB’nin hurda ihracat kısıtlamaları rekabetçiliği ve yeşil dönüşümü zayıflatabilir

03 Eyl | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya hurda fiyatları ocak artışı sonrası düzeltme görüyor

16 Şub | Çelik Haberler

İspanya yerel hurda fiyatlarını artırdı, UNESID enerji maliyetleri konusunda uyardı

24 Eyl | Hurda ve Hammadde

İtalya hurda piyasasında “fırtına öncesi sessizlik” hakim

24 Eyl | Hurda ve Hammadde

ABD Batı Kıyısı'nda hurda alım fiyatları yatay seyrederken, konteyner bazlı hurda ihracat fiyatları yeniden hafif ...

24 Eyl | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası yatay harekete dönüyor, zirve çok uzak olmayabilir

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Polonya yerel ve ihracat hurda piyasalarında fiyatlar yükseldi

23 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis