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EUROFER: AB çelik sektörünün yıllık karbon maliyetleri 2031'e kadar 8,2 milyar €'ya çıkabilir

Perşembe, 24 Eylül 2026 12:04:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliğine (EUROFER) göre devam eden karbonsuzlaştırma projeleri tamamen hayata geçirilse bile AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde (ETS) önerilen revizyon kapsamında Avrupa çelik sektörünün yıllık karbon maliyetleri 2026 yılındaki yaklaşık 3,4 milyar € seviyesinden 2031 yılında yaklaşık 8,2 milyar €'ya çıkarak iki kattan fazla artabilir.

EUROFER, ETS'ye ilişkin son değerlendirmesinde geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretiminin karbon maliyetlerinin 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkarak 100€/mt seviyesine ulaşabileceğini ve 2031 yılından itibaren 200€/mt'un üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Birlik, bu seviyelerin söz konusu üretimi ekonomik açıdan sürdürülemez hale getireceğini belirtti.

EUROFER ücretsiz ETS tahsisatlarının daha yavaş kaldırılmasını talep ediyor

ETS kapsamında Avrupalı çelik üreticileri karbon emisyonları için ödeme yaparken karşılaştırılabilir karbon maliyetleriyle karşı karşıya olmayan rakiplere karşı kısmi koruma sağlayan referans değer bazlı ücretsiz tahsisatlardan yararlanıyor. AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ithalata karbon maliyeti getirmesiyle bu ücretsiz tahsisatlar kademeli olarak kaldırılıyor.

EUROFER, ücretsiz tahsisatların önümüzdeki beş yıl boyunca daha yavaş azaltılmasını ve sanayinin karbonsuzlaştırılması için gerekli koşullar sağlandıktan sonra daha hızlı kaldırılmasını talep ediyor.

Birliğe göre mevcut takvim, referans değer bazlı ücretsiz tahsisatların 2030 yılına kadar keskin şekilde azalmasına ve bu azalmanın çelik sektörünün dönüşümünü desteklemek için gerekli koşulların gelişiminden daha hızlı gerçekleşmesine yol açacak. EUROFER, yatırımları desteklerken karbon kaçağına karşı etkili korumanın sürdürülmesi için ETS ile SKDM arasında daha yumuşak bir geçişin gerekli olduğunu belirtti.

10 milyon mt'un üzerindeki düşük karbonlu çelik projesi duraksadı

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupa'da yaklaşık 35 milyon mt düşük karbonlu çelik projesi için yatırım kararları alındığını, 10 milyon mt'un üzerinde çelik üretim kapasitesini temsil eden projelerin ise ekonomik uygulanabilirliklerinin bozulması nedeniyle duraksadığını belirtti.

Eggert, “Avrupa çelik sektörü dönüşüme milyarlarca avro yatırım yapıyor ve AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefine bağlılığını sürdürüyor,” diyerek karbon kaçağına karşı korumanın çok hızlı kaldırılmasının karbonsuzlaştırma için gerekli yatırımları sekteye uğratabileceğini ifade etti.

EUROFER ayrıca Avrupa'nın çelik ihracatına ilişkin henüz çözüme kavuşturulmamış bir konuya dikkat çekti. Yabancı üreticiler yalnızca AB'ye sattıkları ürünlerde AB karbon maliyetleriyle karşılaşırken Avrupalı çelik üreticileri ürünlerinin nihai olarak nerede satıldığına bakılmaksızın karbon maliyetlerine katlanıyor. Birliğe göre AB'nin şu anda Avrupa'nın çelik ihracatını ve yoğun şekilde çelik kullanan son kullanıcı sektörleri uluslararası piyasalardaki karbon kaçağına karşı koruyacak etkili ve yapısal bir mekanizması bulunmuyor.

Rekabetçi enerji ve düşük karbonlu çelik piyasalarına da ihtiyaç var

Karbon fiyatlandırmasının tek başına Avrupa çelik sektörünün dönüşümünü sağlamak için yeterli olmayacağını vurgulayan birlik, düşük karbonlu yatırımlar için gerekli koşullar arasında rekabetçi düşük karbonlu enerji, etkili ticaret ve karbon kaçağı koruması, düşük karbonlu çelik için öncü piyasalar, demirli hurdaya erişim ve yeterli yatırım desteğini sıraladı. Birlik ayrıca bu koşulların tüm AB üyesi ülkelerde ve bölgelerde aynı anda sağlanmayacağını belirterek geçiş sürecinde dayanışma çağrısında bulundu.

Eggert, “Avrupa'nın, altyapı ve yatırım koşullarının henüz mevcut olmadığı şirketleri ve bölgeleri geride bırakmadan dönüşüme öncülük edenleri destekleyen bir ETS'ye ihtiyacı var,” dedi.

Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma SKDM Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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