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Gestamp: Avrupa Çin'in artan rekabeti karşısında otomotiv değer zincirini korumalı

Pazartesi, 14 Eylül 2026 12:14:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol otomotiv parçaları üreticisi Gestamp, Çinli otomobil üreticilerinden kaynaklanan rekabetin arttığı bir dönemde Avrupa otomotiv sektöründeki gerilemenin çelik dahil diğer sanayi sektörleri üzerinde geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşan Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Francisco Riberas, Çinli üreticilerin elektrikli araçlardaki konumlarını güçlendirmesi ve Avrupa'daki araç üretiminin düşmeye devam etmesiyle Avrupa otomotiv sektörünün varoluşsal bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa'da araç üretiminin küresel otomotiv üretiminin zirve yaptığı 2017 yılından bu yana %20-25 düştüğünü aktardı.

Otomotiv sektörü Avrupa sanayisini destekliyor

Riberas, otomotiv sektörünün Avrupa'daki diğer birçok sanayi sektörü için temel bir rol oynadığını vurgulayarak otomotiv üretiminin kaybedilmesinin Avrupa sanayisinin zayıflamasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın Çinli otomobil üreticilerinin yatırımlarına açık olması gerektiğini belirten Riberas, söz konusu yatırımların tedarik zincirinin tamamında yerel üretim ve istihdam yaratması gerektiğini vurguladı. Halihazırda Avrupa'da araç üreten Çinli otomobil üreticilerinin parçalarının çoğunu halen Çin'den temin ettiğine ve Gestamp'ın Avrupa'da faaliyet gösteren Çinli otomobil üreticileriyle yalnızca sınırlı sayıda sözleşmesi olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle Riberas Çinli üreticilerin yerel olarak üretilen parça teminini artırmasının büyük önem taşıdığını belirterek Çin'den ithal edilen parçalarla Avrupa'da yalnızca araç montajı yapılmasının Avrupa otomotiv değer zincirine zarar vereceğini vurguladı. Ayrıca finansman koşullarındaki farklılıklara dikkat çekerek Çinli rakiplerin çok daha avantajlı finansman imkânlarına erişebildiğini ve bu durumun Avrupalı otomobil şirketlerini dezavantajlı konuma getirdiğini kaydetti.

Sanayi Hızlandırıcı Yasa'ya destek

Bu bağlamda Riberas, AB'nin önerdiği Sanayi Hızlandırıcı Yasa'ya destek verdiğini ifade ederek Avrupa sanayisine rekabet gücünü artırması için zaman kazandıracak koruma önlemlerinin gerekli olduğunu ifade etti. Söz konusu yasa, teşviklerden yararlanmak veya kamu ihalelerine katılmak isteyen yatırımlarda otomotiv parçaları için %70 oranında yerel içerik şartı getirirken, bazı stratejik sektörlerde 100 milyon €'yu aşan Çin kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların daha sıkı denetlenmesini de öngörüyor.

Aynı zamanda Riberas koruma önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Rekabet gücünü artırmak amacıyla teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarının artırılması dahil olmak üzere Avrupa otomotiv sektörüne yönelik daha kapsamlı bir strateji geliştirilmesi çağrısında da bulundu.

Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv Görüş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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