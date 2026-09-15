EUROFER parlamento oylaması öncesinde SKDM'nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesine destek verdi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Parlamentosu üyelerine Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki (SKDM) açıkların kapatılmasının yanı sıra Avrupa'da üretilen çelik ürünleri ve ithal çelik ürünlerine uygulanan karbon maliyetlerinin karşılaştırılabilir seviyelere getirilmesini amaçlayan değişiklikleri destekleme çağrısında bulundu.

Mekanizmanın son kullanıcı sektörlere genişletilmesini ve hileye yönelik tedbirler getirilmesini öngören 15 Eylül tarihli Avrupa Parlamentosu oylaması öncesinde açıklama yapan birlik, SKDM'nin 1 Ocak 2026 itibarıyla nihai uygulama aşamasının başlamış olmasına rağmen çelik yoğun birçok son kullanıcı sektör ürününün halen kapsam dışında kaldığını belirtti. Bu nedenle yabancı üreticilerin çeliği AB'ye ihraç etmeden önce nihai ürünlere dönüştürerek SKDM maliyetlerinden kaçınabildiğini ifade etti.

Çelik yoğun ürünlere ilişkin değişiklik önerisine destek

Dolayısıyla EUROFER, Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nin (ITRE) SKDM'nin ilave çelik yoğun ürünlere genişletilmesine yönelik değişiklik önerisine destek verdiğini vurguladı. Söz konusu değişikliğin üretimin ve buna bağlı emisyonların AB dışına kaymasını önlemeye yardımcı olacağını ve Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi destekleyeceğini aktardı.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupalı çelik üreticilerinin artan karbon maliyetleriyle karşı karşıya oldukları bir dönemde daha düşük emisyonlu çelik üretimine milyarlarca avro yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için adil rekabet koşullarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Feronikel ve nikel pik demir emisyonları hedefleniyor

Bununla birlikte EUROFER, ithal paslanmaz çelik üretiminde kullanılan feronikel ve nikel pik demirle bağlantılı emisyonların SKDM kapsamında dikkate alınmasını sağlayacak bir değişikliği desteklediğini paylaştı. Söz konusu değişikliğin Avrupa'nın çoğunlukla hurda bazlı paslanmaz çelik üretiminin emisyon açısından sağladığı avantajın dikkate alınmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Birlik ayrıca ithal çeliğin işlenmek üzere AB'ye getirilip ardından yeniden ihraç edilmesi halinde SKDM maliyetlerinden muaf kalmasına imkân sağlayan açığı kapatmayı amaçlayan değişikliğe de destek verdiğini söyledi. SKDM'nin bu alanlarda güçlendirilmesinin Avrupa'da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik yatırımları destekleyeceğini ve Avrupa'da üretilen çelik ile ithal son kullanıcı sektör ürünlerinde kullanılan çeliğin benzer karbon maliyetleri altında rekabet etmesine katkı sağlayacağını ekledi.