 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER...

EUROFER parlamento oylaması öncesinde SKDM'nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesine destek verdi

Salı, 15 Eylül 2026 11:32:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Parlamentosu üyelerine Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki (SKDM) açıkların kapatılmasının yanı sıra Avrupa'da üretilen çelik ürünleri ve ithal çelik ürünlerine uygulanan karbon maliyetlerinin karşılaştırılabilir seviyelere getirilmesini amaçlayan değişiklikleri destekleme çağrısında bulundu.

Mekanizmanın son kullanıcı sektörlere genişletilmesini ve hileye yönelik tedbirler getirilmesini öngören 15 Eylül tarihli Avrupa Parlamentosu oylaması öncesinde açıklama yapan birlik, SKDM'nin 1 Ocak 2026 itibarıyla nihai uygulama aşamasının başlamış olmasına rağmen çelik yoğun birçok son kullanıcı sektör ürününün halen kapsam dışında kaldığını belirtti. Bu nedenle yabancı üreticilerin çeliği AB'ye ihraç etmeden önce nihai ürünlere dönüştürerek SKDM maliyetlerinden kaçınabildiğini ifade etti.

Çelik yoğun ürünlere ilişkin değişiklik önerisine destek

Dolayısıyla EUROFER, Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nin (ITRE) SKDM'nin ilave çelik yoğun ürünlere genişletilmesine yönelik değişiklik önerisine destek verdiğini vurguladı. Söz konusu değişikliğin üretimin ve buna bağlı emisyonların AB dışına kaymasını önlemeye yardımcı olacağını ve Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi destekleyeceğini aktardı.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupalı çelik üreticilerinin artan karbon maliyetleriyle karşı karşıya oldukları bir dönemde daha düşük emisyonlu çelik üretimine milyarlarca avro yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için adil rekabet koşullarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Feronikel ve nikel pik demir emisyonları hedefleniyor

Bununla birlikte EUROFER, ithal paslanmaz çelik üretiminde kullanılan feronikel ve nikel pik demirle bağlantılı emisyonların SKDM kapsamında dikkate alınmasını sağlayacak bir değişikliği desteklediğini paylaştı. Söz konusu değişikliğin Avrupa'nın çoğunlukla hurda bazlı paslanmaz çelik üretiminin emisyon açısından sağladığı avantajın dikkate alınmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Birlik ayrıca ithal çeliğin işlenmek üzere AB'ye getirilip ardından yeniden ihraç edilmesi halinde SKDM maliyetlerinden muaf kalmasına imkân sağlayan açığı kapatmayı amaçlayan değişikliğe de destek verdiğini söyledi. SKDM'nin bu alanlarda güçlendirilmesinin Avrupa'da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik yatırımları destekleyeceğini ve Avrupa'da üretilen çelik ile ithal son kullanıcı sektör ürünlerinde kullanılan çeliğin benzer karbon maliyetleri altında rekabet etmesine katkı sağlayacağını ekledi.

Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma SKDM 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

EUROFER AB'ye yeşil dönüşüm sürecinde çelik sektörünün rekabet gücünü koruma çağrısında bulundu

09 Eyl | Çelik Haberler

IW Köln: Almanya yeşil dönüşüm sürecinde yerel çelik üretimini korumalı

25 Ağu | Çelik Haberler

PwC: Orta Avrupa'da geleneksel çelik üretimi 2040'tan sonra rekabet gücünü kaybedecek

05 Ağu | Çelik Haberler

Outokumpu AB'nin ETS revizyonunu desteklese de ücretsiz tahsisatlara ilişkin öneriye karşı çıktı

22 Tem | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu SKDM sektörleri için ücretsiz tahsisatların 2038’e kadar uzatılmasını önerdi, EUROFER endişeli

20 Tem | Çelik Haberler

EUROFER: AB karbonsuzlaşmayı desteklemek için ETS’yi piyasa gerçeklerini yansıtacak şekilde revize etmeli

17 Tem | Çelik Haberler

ICT International: AB’nin çelik politikaları Avrupa’nın sanayi tabanını zayıflatma riski taşıyor

13 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal SKDM ve kotaların çelik türev ürünlerini kapsamasını istiyor

01 Tem | Çelik Haberler

Avrupalı çelik üreticileri 10 milyar €’luk karbonsuzlaşma yatırımları sürerken ETS’nin korunması çağrısında bulundu

01 Tem | Çelik Haberler

SKDM sertifika fiyatının 2026 yılının ikinci çeyreğinde çoğunlukla yatay seyretmesi bekleniyor

24 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis