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EUROFER, MMG'nin Anglo American nikel faaliyetlerini satın almasına yönelik itirazı destekliyor

Cuma, 18 Eylül 2026 12:26:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, MMG'nin Anglo American'ın Brezilya'daki nikel faaliyetlerini satın alma planına ilişkin itiraz bildirimi yayımladı. Bu kararı memnuniyetle karşılayan EUROFER, Avrupa paslanmaz çelik sektörü açısından rekabetin ve hammadde arz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

EUROFER'e göre Avrupalı paslanmaz çelik üreticileri, yüksek kaliteli ve daha düşük karbonlu çelik üretmek için ithal ferronikele güvenilir erişime bağımlı. Birlik, söz konusu ticaretin Avrupa'nın sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma ve sosyal sorumluluk standartlarıyla uyumlu şekilde açık ve rekabetçi kalması gerektiğini belirtti.

EUROFER nikel arzında daha fazla yoğunlaşmaya karşı uyardı

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Stratejik hammaddeleri etkileyen herhangi bir işlem yeni bağımlılıklar yaratmak yerine rekabeti, arz güvenliğini ve Avrupa'nın sanayi özerkliğini güçlendirmeli,” dedi. Eggert, Komisyonun tutumunun Avrupa'da paslanmaz çelik üretimi için önemli bir hammaddeye bağımsız ve rekabetçi erişimin korunmasına yardımcı olduğunu belirtti.

EUROFER, rekabetçi fiyatlı ve düşük karbonlu ferronikele erişimin korunmasının, Avrupa'da yatırım yapmaya ve üretim gerçekleştirmeye devam ederken karbonsuzlaşma gerekliliklerini karşılamaya çalışan Avrupalı çelik üreticileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Birlik, stratejik hammadde arzında daha fazla yoğunlaşmanın tedarikçilerin fiyatlandırma gücünü artırabileceği, satın alma seçeneklerini azaltabileceği ve piyasa koşullarını uzun vadede Avrupalı üreticilerin aleyhine etkileyebileceği konusunda uyardı.

EUROFER ayrıca Endonezya'nın nikel cevheri ihracat yasağına ve bunun küresel nikel ve paslanmaz çelik tedarik zinciri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu nedenle Brezilya'daki nikel arzının daha fazla yoğunlaşmasının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

EUROFER Brezilya çıkışlı ferronikel arzı için kalıcı güvenceler talep ediyor

EUROFER'e göre işlemin nihai sonucunda yalnızca sözleşmeye dayalı taahhütler yerine güçlü ve kalıcı yapısal, yönetişim ve/veya mülkiyet bazlı güvenceler yer almalı.

Birlik, bu tür önlemlerin Avrupalı paslanmaz çelik üreticilerinin Anglo American'ın Brezilya'daki faaliyetlerinde üretilen ferronikele doğrudan ve rekabetçi erişimini koruması ve söz konusu varlıkların piyasa koşullarına uygun şekilde faaliyet göstermeye devam etmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Eggert, “Avrupa çelik sektörü uluslararası ticarete bağımlı ve bu durum devam edecek. Ancak açık ticaret aynı zamanda adil, dayanıklı ve rekabetçi olmalı,” dedi. Eggert, Avrupa'nın hammaddeleri sorumlu şekilde tedarik etme kabiliyetini koruması ve tek bir ülkeye veya tedarik zincirine aşırı bağımlılıktan kaçınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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