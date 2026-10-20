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BIR, AB'ye metal atık ihracat kısıtlamalarını gözden geçirme ve istişare süresini uzatma çağrısı yaptı

Salı, 20 Ekim 2026 14:20:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) 19 Ekim tarihli açıklamasında Avrupa Komisyonunun OECD üyesi olmayan ülkelere geri dönüştürülmüş metal ihracatına yönelik önerdiği kısıtlamalara ilişkin görüşlerini sunarak önlemlerin yeniden değerlendirilmesini ve istişare süresinin dört hafta uzatılmasını istedi.

Taslak liste ihracat piyasalarına erişimi sınırlandıracak

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek sevkiyatları kapsayan taslak listede, demirli ve/veya demir dışı metal atık ithalatı için başvuran 24 ülke ve bölgeden yalnızca beşine izin verilmesi öneriliyor. Bu ülkeler Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna olurken, izinler yalnızca belirli atık türlerini kapsayacak.

BIR son başvuru tarihinin en erken 13 Kasım olmasını istiyor

BIR, ilgili hükümetlerin, üreticilerin ve düzenleyici kurumların yanıtlarını koordine ederek ek kanıt sunabilmesi için istişare süresinin en az sekiz haftaya çıkarılmasını ve son başvuru tarihinin 13 Kasım 2026'dan önce olmamasını talep etti. Büro ayrıca önerilen kısıtlamaların dayandığı kanıtların ve hukuki gerekçelerin incelenmesi çağrısında bulundu.

İlk istişare süreci 18 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilirken, izin verilen ülkelerin ilk listesinin 21 Kasım 2026 tarihine kadar kabul edilmesi planlanıyor.

İhracat kısıtlamaları ekonomik koşulları zayıflatabilir

Atıkların çevreye duyarlı şekilde yönetilmesi hedefini destekleyen BIR, mevcut ihracat piyasalarına erişimin kısıtlanmasının tedarik zincirlerini ve ithalatçı ülkelerin geri dönüştürülmüş metallere erişimini sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Avrupa sanayisinin bölgedeki geri dönüştürülmüş metal üretiminin büyük bölümünü zaten tükettiğini belirten büro, yerel talebin veya uygun işleme kapasitesinin karşılayamadığı kalite ve miktarlar için ihracat piyasalarının gerekli olmaya devam ettiğini vurguladı.

BIR, ihracat kısıtlamalarının tek başına Avrupa'daki talebi veya geri dönüşüm kapasitesini artırmayacağını, toplama ve işleme faaliyetleri ile gelecekteki geri dönüştürülmüş malzeme arzını destekleyen ticari koşulları zayıflatabileceğini ifade etti.

Etiketler: Avrupa Birliği Görüş 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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