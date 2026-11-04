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Alman çelik ve sanayi birlikleri 6,5 milyar €'luk elektrik şebekesi teşvikinin sürdürülmesini istiyor

Çarşamba, 04 Kasım 2026 11:40:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) ve diğer beş sanayi birliği Almanya Federal Meclisine (Bundestag) çağrıda bulunarak hükümetin elektrik iletim şebekesi ücretleri için sağladığı yıllık 6,5 milyar € tutarındaki teşvikin sürdürülmesini istedi. Söz konusu teşvik için önerilen 1 milyar € tutarındaki kesintinin sanayi tüketicilerinin elektrik maliyetlerini artıracağı uyarısında bulundu.

WV Stahl, Federal Enerji Tüketicileri Birliği (VEA), Endüstriyel Enerji ve Elektrik Kullanıcıları Birliği (VIK), Metal Sanayisi Birliği (WV Metalle), Almanya Elektrik ve Dijital Sanayi Birliği (ZVEI) ve Almanya Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Almanya'daki elektrik fiyatlarının ABD ve Çin gibi rakip sanayi ekonomilerinin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerindeki fiyatlara kıyasla önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Ayrıca Orta Doğu'da devam eden istikrarsızlığın enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırarak elektrik maliyetlerinin daha da yükselmesine neden olduğu ve Alman üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği belirtildi.

Elektrik şebekesi teşvikiyle iletim ücretleri 2023 seviyelerine düştü

2026 yılının başında uygulamaya konulan 6,5 milyar € tutarındaki teşvikin, önceki yıllarda yaşanan önemli artışların ardından elektrik iletim şebekesi ücretlerinin 2023 seviyelerine düşürülmesine katkı sağladığı ifade edildi. Ancak teşvik için önerilen 1 milyar € tutarındaki kesintinin sağlanan maliyet avantajını kısmen sınırlandırarak sanayi aboneleri ve ticari abonelerin yanı sıra hane halklarının da elektrik maliyetlerini artırabileceği vurgulandı.

Birlikler, elektrik iletim şebekesi maliyetlerinin önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde kalmasının veya daha da artmasının beklendiğini vurgulayarak rekabetçi elektrik fiyatlarının korunması için finansal desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca teşvikin azaltılmasının yatırım planlamasını olumsuz etkileyebileceği ve sanayi süreçlerinde elektrifikasyona yönelik teşvikleri zayıflatabileceği konusunda uyardı.

Dolayısıyla söz konusu altı birlik, Almanya Federal Meclisine 1 milyar € tutarındaki kesinti önerisini reddetme ve elektrik şebekesi teşvikini önümüzdeki yıllarda da yıllık 6,5 milyar € seviyesinde tutma çağrısında bulundu. Teşvikin sürdürülmesinin, federal hükümetin daha önce açıkladığı taahhütle uyumlu olacağı ve Almanya sanayisine daha rekabetçi elektrik fiyatlarının sağlanmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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