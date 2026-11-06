Avrupa Parlamentosu komitesi otomotiv üreticilerine yönelik düşük emisyonlu çelik kredilerini onayladı, EUROFER karardan memnun

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi, Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çelik kullanımını teşvik etmenin yanı sıra Avrupa otomotiv ve çelik sektörlerinin rekabet gücünü desteklemek amacıyla AB'nin yeni otomobil ve hafif ticari araçlara yönelik karbon emisyon standartları kapsamında özel düşük emisyonlu çelik kredileri uygulanmasını öngören teklifi onayladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Parlamentosundaki üç büyük siyasi grup, bu yılın Ekim ayında otomotiv üreticilerine yönelik düşük emisyonlu çelik kredilerinin uygulamaya konulması konusunda uzlaşmaya varmıştı. Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi ise söz konusu teklifi resmi olarak kabul etti.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), komitenin kararını memnuniyetle karşılayarak önerilen kredi mekanizmasının düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi artırabileceğini ve karbonsuz çelik üretimine yönelik yatırımları destekleyebileceğini vurguladı.

Otomobil ve hafif ticari araçlara yönelik karbon azaltım hedeflerinin revize edilmesi önerildi

Komitenin teklifine göre yeni binek araç filoları için 2035 yılında geçerli olacak emisyon azaltım hedefi, 2021 referans seviyesine kıyasla %100'den %87,5'e düşürülecek. Üreticilerin, referans hedefin %7,5'ine kadarına karşılık gelen emisyonları AB'de üretilen düşük emisyonlu çeliğe yönelik kredilerle telafi etmeleri gerekecek. Böylece toplamda %95 emisyon azaltım hedefine ulaşmaları sağlanacak.

Hafif ticari araçlar için ise 2030 yılı emisyon azaltım hedefinin Avrupa Komisyonunun teklifindeki %40 ve mevcut düzenlemelerdeki %50 yerine %35'e düşürülmesi öneriliyor. Hafif ticari araçlara yönelik 2035 yılı hedefi de %100'den %80'e indirilecek ve düşük emisyonlu çelik kredilerinin %7,5'lik üst sınır dahilinde kullanılmasına izin verilecek.

Revize edilen kuralların yürürlüğe girmesinin ardından 2034 yılı sonuna kadar düşük emisyonlu çelik kredileri, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için üreticilere özgü emisyon hedeflerine en fazla %3 oranında katkı sağlayabilecek. Aynı zamanda teklif, AB'de üretilen bazı elektrikli araçlara yönelik ilave teşvikler içeriyor. Bunlar arasında küçük ve enerji verimliliği yüksek elektrikli otomobiller ile elektrikli hafif ticari araçlara yönelik süper krediler yer alıyor. Teklifte ayrıca revize edilen emisyon düzenlemeleri kapsamında belirlenen koşulları karşılayan yenilenebilir ve düşük emisyonlu yakıtlarla çalışan araçların tanınmasına yönelik hükümler bulunuyor.

Düşük emisyonlu çeliğe yönelik potansiyel talep 30 milyon mt

EUROFER, Avrupalı çelik üreticilerinin planlama veya uygulama aşamasında yaklaşık 60 karbonsuzlaşma projesi bulunduğuna ve bu projelerin yaklaşık 30 milyon mt düşük emisyonlu çelik üretme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Bununla birlikte söz konusu yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için öngörülebilir talebe ve daha güçlü piyasa teşviklerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Aynı zamanda birlik, önerilen kredi mekanizmasının, Avrupa'da üretilen ve gerekli kriterleri karşılayan düşük emisyonlu çeliği kullanan otomotiv üreticilerine teşvik sağlayacağını dile getirdi. Böylelikle hem daha temiz çeliğe talep yaratılacağını hem de bölgedeki endüstriyel üretimin ve istihdamın destekleneceğini vurguladı. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çeliğin bölgede üretilen araçlarda kullanılması gerektiğinin ve çeliğe özel bir kredi mekanizmasının karbonsuzlaşma hedeflerini sanayi yatırımlarına, üretime ve yeni istihdam olanaklarına dönüştürmeye yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Avrupa Parlamentosunun bu yılın Aralık ayındaki genel kurul oturumunda müzakere yetkisine ilişkin oylama yapması ve ardından AB üyesi ülkelerle müzakerelerin başlaması bekleniyor.