İtalya'da çelik distribütörlerinin fiyatları artarken satış tonajları %25'ten fazla düştü

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in 3 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı son aylık rapora göre ülkenin çelik piyasasında durgunluk devam ediyor. Talep toparlanmakta zorlanırken, fiyatlar ağırlıklı olarak Avrupalı üreticilerin fiyat politikalarından destek buluyor. Artan maliyetler, yüksek stok seviyeleri ve giderek daralan kâr marjları özellikle distribütörler üzerinde baskı oluşturuyor.

Karbon yassı mamul: Zayıf talebe rağmen fiyat artışları bekleniyor

Karbon yassı mamul segmentinde Ekim ayında tüketimde belirgin bir iyileşme görülmedi. İmalat sektöründe siparişler yetersiz kalmaya devam ederken, piyasa oyuncuları arasındaki yoğun rekabet nedeniyle artan tedarik maliyetleri müşterilere yansıtılamadı. Kasım ayında talepte önemli bir değişiklik beklenmese de servis merkezleri, azalan kâr marjlarını kısmen telafi etmek amacıyla satış fiyatlarını sınırlı ölçüde artırmayı deneyebilir.

Öte yandan Avrupalı çelik üreticileri, 2026 yılının son çeyreğine yönelik teslimat fiyatlarını artırırken, 2027 yılının başlarında da fiyat artışlarını sürdürmeye kararlı görünüyor. Fiyatlar ağırlıklı olarak ithalat kısıtlamalarından destek buluyor ve sanayi sektöründeki tüketim piyasada kalıcı bir toparlanma sağlayamayacak kadar zayıf seyrediyor. Bu nedenle üreticilerin fiyat beklentileri ile alt sektörlerdeki mevcut talep koşulları arasındaki uyuşmazlık giderek artıyor.

Eski Ilva tesislerinin geleceğine ilişkin belirsizlik de İtalya piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. SteelOrbis'in 30 Ekim tarihli haberinde bildirdiği üzere, İtalya Yargıtayı, Taranto tesisindeki sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin karara yapılan itirazları reddetti. Böylece Milano Temyiz Mahkemesinin kararı kesinleşmiş oldu. Assofermet, bu durumun özellikle hammadde tedariki açısından ülkenin çelik tedarik zincirinde yaratabileceği sonuçlara dikkat çekiyor. İtalya'nın tek entegre çelik üreticisinin faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırması, artan ithalat kısıtlamalarından halihazırda etkilenen servis merkezlerinin tedarik süreçlerini daha da zorlaştırabilir.

Paslanmaz yassı mamul: 2027 yılının ilk çeyreği bitmeden toparlanma beklenmiyor

Paslanmaz yassı mamul piyasası da Ekim ayını herhangi bir toparlanma belirtisi göstermeden tamamladı. İtalya'da talep zayıf seyrediyor ve Avrupalı üreticiler yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Hurda fiyatları genel olarak yatay seyrederken, nikel fiyatları Ekim ayı ortasına kıyasla geriledi. Distribütörler, hem hammadde maliyetlerini hem de özellikle nakliye giderleri başta olmak üzere işletme maliyetlerini müşterilere yansıtmakta zorlanıyor. Başta AISI 304 olmak üzere yaygın olarak ticareti yapılan bazı kalitelerde arzın bol olması da piyasa üzerindeki baskıyı artırıyor. Assofermet'e göre Avrupalı üreticilerin üretim kapasitelerini azaltmaması halinde 2027 yılının ilk çeyreği sona ermeden piyasada bir toparlanma olası görünmüyor.

Çelik distribütörlüğü segmentinde Ekim ayı verileri, piyasanın satışlardaki gerçek bir iyileşmeden ziyade yüksek fiyatlardan destek bulduğunu gösteriyor. 2025 yılının aynı ayına kıyasla toplam satış gelirleri hafifçe artarken, satış tonajları %25'in üzerinde geriledi. Bu farklı seyir, özellikle otomotiv, inşaat ve beyaz eşya gibi başlıca çelik tüketicisi sektörlerde talebin zayıf kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte ürün gruplarının performansları farklı seyirler izledi. İtalyan üreticilerin desteğiyle inşaat demiri fiyatlarında toparlanma görülmesine rağmen satış tonajlarındaki düşüşten en fazla uzun mamuller etkilendi. Yassı mamullerde hem satış tonajları hem de toplam satış fiyatları gerilerken, özellikle soğuk haddelenmiş ürünler olmak üzere kutu profil segmenti daha dirençli bir performans sergiledi. Paslanmaz çelik segmenti ise boru, uzun ve yassı mamul gruplarının tamamında görülen yaygın düşüşlerle oldukça zayıf seyretti.

Teneke levha: Avrupa'da arzın daralmasıyla ilave fiyat artışları görülebilir

Avrupa teneke levha piyasasında fiyatlarda daha belirgin bir yükseliş trendi görüldü. Tüketimin halen sınırlı ve stokların yüksek olmasına rağmen artan hammadde maliyetleri ve Avrupa'da arzın kademeli olarak daralması fiyatları destekliyor. Spot piyasada arzın azalması ve üreticilerin üretimlerini daha kontrollü sürdürmesi, önümüzdeki aylarda ilave fiyat artışlarına zemin hazırlayabilir.

İleriye dönük değerlendirmesinde Assofermet, kotayı aşan tonajlara %50 verginin uygulandığı koruma önlemlerinin tedarik süreçlerini etkilemeye ve çelik fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguluyor. Ancak sanayi sektöründe talebin zayıf olması, söz konusu fiyat artışlarının sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlik yaratıyor. Distribütörler açısından başlıca zorluk ise tüketimde toparlanmaya yönelik daha belirgin işaretler beklenirken kâr marjlarını korumak ve stok seviyelerini kontrol altında tutmak olarak ifade ediliyor.