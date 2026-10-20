Avrupa sanayisi SKDM'nin kapsamlı şekilde genişletilmesini istiyor

Avrupa sanayi sektörünün temsilcileri ve sendikalar yayımladıkları ortak açıklamada Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonuna devam eden üçlü müzakerelerde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) kapsamına son kullanıcı sektörlerde üretilen ürünlerin mümkün olduğunca geniş biçimde dahil edilmesi konusunda uzlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında Avrupa Çelik, Boru ve Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu (EUROMETAL), elektromekanik sektörünü temsil eden Electromechanics Synergy Network, Avrupa Çelik Boru Birliği (ESTA), Avrupa Entegre Olmayan Filmaşin İşleyicileri Birliği (EUNIRPA), Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Ulusal Dövme Sanayisi Birlikleri Federasyonu (EUROFORGE), Avrupa Yalıtımlı Tel ve Kablo Üreticileri Birlikleri Konfederasyonu (Europacable), Avrupa Alüminyum Birliği (European Aluminium), Avrupa Çelik Tel Halat Sanayileri Federasyonu (EWRIS), Avrupa Pişirme Gereçleri, Çatal Bıçak ve Ev Eşyaları Sanayileri Federasyonu (FEC), Avrupa Metal Ambalaj Birliği (Metal Packaging Europe), Avrupa Ambalaj Çeliği Üreticileri Birliği (Steel for Packaging Europe) ve industriAll Avrupa Sendikası yer aldı.

Ücretsiz tahsisatların kademeli olarak kaldırılması karbon kaçağı endişelerini artırıyor

SKDM'nin kapsamının genişletilmesinin Avrupa sanayi değer zincirlerinin, yatırımların ve istihdamın karbon kaçağına ve eş değer karbon maliyetlerine tabi olmayan ithal ürünlerden kaynaklanan rekabete karşı korunması açısından gerekli görüldüğü dile getirildi.

Avrupalı imalatçıların çelik ve alüminyumun yoğun olarak kullanıldığı değer zincirleri boyunca artan karbon maliyetleriyle karşı karşıya olduğu, buna karşılık üçüncü ülkelerden ithal edilen nihai ve yarı mamullerin benzer maliyetlere tabi olmadan AB piyasasına girmeye devam edebileceği ifade edildi.

AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretsiz emisyon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılmasıyla söz konusu risklerin daha belirgin hale geleceği vurgulandı. SKDM'nin kapsamının genişletilmesinin Avrupa'da üretilen ürünler ile rakip ithal ürünlerin karbon maliyetleri arasındaki farkın kapatılmasına yardımcı olacağına dikkat çekildi.

Çelik ve alüminyum kullanan son kullanıcı sektörler ithalat ürünlerin rekabetiyle karşı karşıya

Emisyonları yüksek olan ithal ürünlerin rekabetine maruz kalan son kullanıcı sektörler arasında enerji, otomotiv ve diğer ulaşım uygulamaları, makine, inşaat, ambalaj, temiz teknolojiler ve savunma sanayisinin yer aldığı dile getirildi. Etkilenen diğer sektörler arasında ise beyaz eşya, pişirme gereçleri, çatal bıçak, profesyonel mutfak ekipmanları, el aletleri ve diğer metal ürünlerin bulunduğu paylaşıldı.

SKDM kapsamına alınan ürünlerin daha dengeli rekabet koşullarından yararlanacağı, kapsam dışında kalan ürünlerde ise ithalatın Avrupa'daki üretimin yerini alması ve üretimin karbon maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelere kayması riskinin artabileceği vurgulandı. Bu nedenle kuruluşlar, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin benimsediği yaklaşımlar doğrultusunda ilerlenerek nihai anlaşmada son kullanıcı sektörlerde üretilen ürünlerin kapsamlı şekilde mekanizmaya dahil edilmesini talep etti. Ayrıca Avrupa'da sanayi üretimine, yatırımlara ve istihdama öncelik verilmesini istedi ve bunların bölgenin ekonomik güvenliği, endüstriyel rekabet gücü ve iklim dönüşümü açısından önem taşıdığını kaydetti.