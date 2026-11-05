EURANIMI AB'nin Ukrayna'ya ayırdığı paslanmaz çelik boru kotasının 2027'den itibaren artırılmasını talep etti

Avrupa çelik ithalatçıları ve distribütörleri birliği EURANIMI, Ukrayna'nın dikişsiz paslanmaz çelik borularına yönelik ülkeye özgün vergiye tabi kotanın revize edilmesi çağrısında bulunarak mevcut kota tonajının devam eden savaşın Ukraynalı çelik üreticileri üzerindeki etkisini yeterince yansıtmadığını savundu. Birlik, Ukrayna'ya tahsis edilen yıllık kotanın 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren mevcut 6.524 mt seviyesinden en az 8.400 mt seviyesine yükseltilmesini önerdi.

EURANIMI'ye göre Avrupa Komisyonunun düzenlemesi, çelik ithalat kotalarının tahsisinde Ukrayna'ya ayrıcalıklı muamele öngörse de referans dönem olarak 2022-2024 yıllarında kaydedilen ithalat seviyelerini esas alıyor. Birlik, söz konusu referans döneminin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu altyapı hasarları, enerji tedarikindeki kesintiler ve üretim ile ihracatın sürdürülmesinde yaşanan zorluklarla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bu hesaplama yönteminin Ukraynalı üreticileri dezavantajlı duruma düşürdüğünü savundu.

EURANIMI Ukrayna'ya ayrılan kotanın hesaplanmasında savaş öncesi ticaret hacimlerinin kullanılmasını önerdi

EURANIMI, Ukrayna'nın 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rus işgalinden önceki dört yılda AB'ye yıllık ortalama yaklaşık 14.300 mt dikişsiz paslanmaz çelik boru ihraç ettiğini belirtti. Ancak mevcut kota tahsis sistemi kapsamında Ukrayna'nın ülkeye özgü yıllık kotası, savaş öncesi ihracat miktarlarının yaklaşık %55 altında olan 6.524 mt seviyesinde bulunuyor. Kotayı aşan ithalata ise %50 vergi uygulanıyor.

Birlik, Avrupa Komisyonunun 2022-2024 döneminde Ukrayna'dan yapılan ortalama ithalata, genel olarak uygulanan %50 oranına kıyasla %60'lık ayrıcalıklı kota tahsis oranı uyguladığını belirtti. Bununla birlikte EURANIMI, hesaplamada savaş dönemindeki ticaret hacimlerinin esas alınmasının, sağlanması amaçlanan ayrıcalıklı muamelenin etkisini fiilen ortadan kaldırdığını savundu.

Bu doğrultuda EURANIMI, %60'lık kota tahsis oranının korunmasını ancak bu oranın Ukrayna'nın 2018-2021 dönemindeki yaklaşık 14.000 mt seviyesindeki ortalama ihracatına uygulanmasını önerdi. Bu yaklaşımla Ukrayna'ya 2027 yılı Ocak ayından itibaren yıllık en az 8.400 mt kota tahsis edilmesi öngörülüyor.

Birlik ayrıca güvenlik riskleri, enerji tedarikindeki kesintiler ve lojistik zorluklara rağmen faaliyetlerini sürdüren, her ikisi de Nikopol'de bulunan Ukraynalı dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticileri Centravis ve Oscar'ın durumuna dikkat çekti.

Ortak AB kotasının Hindistan'dan yapılan ithalatla tükendiği bildirildi

EURANIMI, AB ile ayrıcalıklı ticaret düzenlemelerinden yararlanan ülkeler arasında paylaşılan ilave vergiye tabi kotaya Ukrayna'nın erişimi konusunda da endişelerini dile getirdi.

Birliğe göre Ukraynalı üreticiler, sevkiyat için büyük miktarda stok biriktirmek yerine ürünleri üretildikçe genellikle kamyonlarla taşıdıkları için söz konusu ortak kotadan yararlanmakta zorluk yaşıyor. Buna karşılık Hint ihracatçılar, daha büyük tonajlarda ürünü deniz yoluyla taşıyabiliyor ve her üç aylık kota döneminin başlamasından önce AB limanlarındaki gümrüklü antrepolarda depolayabiliyor.

EURANIMI, yeni kota sisteminin Temmuz ayında yürürlüğe girmesinden bu yana geçen iki çeyrekte de Hindistan'dan yapılan ithalatın ortak kotayı çeyreğin ilk gününde tükettiğini ve Ukraynalı üreticiler için kullanılabilir kota kalmadığını ileri sürdü.

Birlik, Ukrayna'nın AB pazarına garantili erişiminin savaş sırasında kaydedilen düşük sevkiyat miktarları yerine savaş öncesindeki yerleşik ticaret hacimlerini yansıtması gerektiğini savunarak Avrupa Komisyonuna 2027 öncesinde Ukrayna'nın kota tahsisini yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.