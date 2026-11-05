Assofermet: İtalya hurda piyasası Ekim ayında zayıflarken çelik üreticilerine teslimatlar zorlaştı

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yayımlanan son aylık piyasa raporuna göre İtalya hurda piyasasında Ekim ayı, fiyat düşüşleri ve çelik üreticilerine yapılan teslimatlarda artan zorluklarla sona erdi. Ayın sonunda malzeme arzının sınırlı olmasına ve uluslararası piyasalarda fiyatların toparlanmasına rağmen birliğin kısa vadeli beklentileri olumsuz olmaya devam ediyor.

Hurda piyasası

Ekim ayında yaşanan başlıca sorun, çelik üreticilerinin hurda teslimatlarını kabul etmekte zorlanması oldu. Özellikle ayın son haftasında hurda toplama, geri kazanım ve işleme tesisleri teslimatlarda ciddi engellerle karşılaştı. Assofermet, bu durumun "çelik üreticilerinin hurda kabul edememesi nedeniyle sevkiyatların tamamen durma noktasına gelmesine" yol açtığını belirtti.

Bu gelişmelerin etkisiyle elektrik ark ocaklı tesislerde üretimin azalması, ayın son iki haftasında hurda fiyatlarının 10-15€/mt gerilemesine neden oldu. Söz konusu düşüş Kasım ayında sona erecek sözleşmeleri de etkiledi. Çelik üreticilerinin fiyatlarda ilave indirim talep ettiği belirtilirken, yıl sonu tatili nedeniyle üretim duruşlarının Aralık ayının ortalarında başlayabileceği ve beklenenden uzun sürebileceği ifade ediliyor. Assofermet'e göre bu durum teslimatlara yönelik kısıtlamaların daha da artmasına yol açabilir. Bununla birlikte hurda tüccarları, yurt içindeki hurda toplama faaliyetlerinin zayıf seyretmesi ve uluslararası piyasalardan gelen fiyat artışı sinyallerinin desteğiyle Ekim ayı sonundaki fiyat seviyelerini korumaya çalışıyor.

Türkiye'de alıcılar, Ekim ayında özellikle doların güçlenmesinden avantaj sağlayan Avrupalı tedarikçilerle yapılan görüşmelerde hurda alım fiyatlarını 7-10$/mt düşürmeyi başardı. ABD çıkışlı hurda piyasasında ise bağlantılar büyük ölçüde durma noktasına geldi. Ancak ayın son haftasında Türk çelik üreticilerinin yeniden alıma yönelmesiyle fiyatlar daha önce kaydedilen kayıpları telafi etti.

Asya'da da ayın sonuna doğru talepte toparlanma sinyalleri görülürken, henüz kalıcı hale gelmeyen sınırlı fiyat artışları kaydedildi. Kuzey Afrika'da ise Mısır, yurt içi üretimi desteklemek amacıyla hurda ithalatını neredeyse iki katına çıkardı. Bununla birlikte Avrupa Komisyonunun 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren OECD üyesi olmayan ülkelere hurda ihracatının yasaklanmasına ilişkin taslak düzenlemesi bölgede endişelere yol açıyor. Bu nedenle hurda tedarik stratejileri yeniden değerlendiriliyor.

Avrupa piyasalarında ise zayıf seyir devam ederken fiyatlar ortalama 5€/mt geriledi. Assofermet, Almanya ve Fransa'da çelik üreticilerinin hurda tüketiminin düşük olması, malzeme arzının sınırlı seyretmesi ve nehirlerdeki su seviyelerinin düşüklüğünden kaynaklanan lojistik sorunlar nedeniyle fiyatların yaklaşık 1-5€/mt gerilediğini bildirdi.

Paslanmaz hurda piyasası

Ekim ayında paslanmaz çelik hurdası alımları oldukça düşük seviyelerde kaldı. İthal slabların yakında teslim edilecek olması, çelik üreticilerinin hurda tedarik etme ihtiyacını azaltırken ayın başında yatay seyreden fiyatlar ikinci yarıda kademeli olarak geriledi. Bununla birlikte imalat faaliyetlerinden ortaya çıkan hurda miktarının sınırlı olması ve tüccarların kâr marjlarını korumak amacıyla stoklarını ellerinde tutmayı tercih etmesi, fiyat düşüşlerini sınırlandırdı.

Hindistan, arz fazlası hurda için önemli bir ihracat pazarı olmaya devam etse de bu piyasadaki teklifler de düşüş eğilimi gösterdi. Assofermet, 2027 yılının başlarına kadar alımların yalnızca zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı kalmasını bekliyor.

Pik demir

Temel pik demir ve doğrudan indirgenmiş demir piyasalarında da zayıf seyir devam ederken çelik üreticileri maliyetlerini ve stoklarını azaltmaya odaklandı. Brezilya çıkışlı pik demir teslimatları düzenli olarak devam ederken Ukrayna çıkışlı malzemenin teslimat sürelerine ilişkin belirsizlik sürdü.

Hematit pik demir fiyatları ise AB dışından tedarik edilen malzemenin alım maliyetlerinin ve navlun giderlerinin artmasıyla daha önce kaydedilen sınırlı artışları korudu. Stoklar da düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

Ferroalyajlar

Son olarak, standart ferroalyajlara yönelik talep zayıf seyretmeye devam etse de enerji ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra Asya'daki olumsuz hava koşullarından kaynaklanan üretim sorunları nedeniyle fiyatlar yatay seyrediyor veya hafifçe artıyor. Assofermet, özel ferroalyajlarda ise fiyat artışlarının halihazırda uygulamaya konduğunu, yeni artışların gündeme gelebileceğini ve bazı ürünlerin tedarikinde zorluklar yaşandığını bildirdi.